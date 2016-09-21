مخزونات النفط الامريكى تنخفض بمقدار 6.2 مليون برميل

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% أو بمقدار 6.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من سبتمبر/أيلول، بأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% أو بمقدار 6.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من سبتمبر/أيلول، بينما أشارت توقعات مسح “بلاتس” إلى ارتفاع بمقدار 2.8 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الوكالة الحكومية أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 3.2 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
وبناءً على هذه البيانات، سجل إجمالي المخزون الأمريكي من الخام 504.6 مليون برميل مقارنةً بـ454 مليون برميل في نفس الفترة عام 2015.