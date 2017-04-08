محمد بن سلمان يعلن انشاء مدينة “القِدِيَة” الترفيهية جنوب الرياض

أعلن الأمير محمد بن سلمان اطلاق مدينة ثقافية رياضية ترفيهية بمنطقة “القِدِيَة” جنوب غرب الرياض بمساحة تبلغ 334 كيلو مترا مربعا.

وقال، أن هذه المدينة ستصبح معلما حضاريا بارزا ومركزا مهما لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية والاجتماعية في المملكة وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.

هذا وسيكون صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأس مجلس ادارته الأمير محمد بن سلمان المستثمر الرئيسي في المشروع الى جانب مستثمرين محليين وعالميين.

ومن المقرر أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع في عام 2018 على أن يتم افتتاح مرحلته الأولى بحلول عام 2022، ومن المتوقع أن يضم المشروع مدينة (Six Flags) الترفيهية كأحد عناصر الجذب الرئيسية بالمشروع.

ويضم المشروع أربع مجموعات رئيسية هي: الترفيه، رياضة السيارات، الرياضة، والإسكان والضيافة ، حيث يوفر المشروع بيئات مثالية ومتنوعة تشمل مغامرات مائية ومغامرات في الهواء الطَّلق وتجربة برية ممتعة.

كما يضم بالإضافة إلى ذلك رياضة سيارات الأوتودروم والسرعة بإقامة فعاليات للسيارات طوال العام، ومسابقات رياضية وألعاب الواقع الافتراضي بتقنية الهولوغرام ثلاثي الأبعاد ، إلى جانب سلسلة من أرقى البنايات المعمارية والفنادق بأفضل المعايير والمواصفات العالمية الراقية بإطلالة ساحرة وتصميم أنيق لتوفير المزيد من الراحة والانسجام للزوار.

كما يوفر المشروع أشهر المطاعم والماركات العالمية للاستمتاع بأجمل أوقات التسوق ، وعالم من المغامرات.