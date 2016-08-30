“محمد بن سلمان” يشهد توقيع 15 اتفاقية مع الجانب الصيني

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في العاصمة الصينية بكين اليوم مع نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قاو لي الاجتماع الأول للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى بحضور عدد من المسؤولين في البلدين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الإستراتيجية والفرص المستقبلية لتعزيز الشراكة القائمة بين المملكة والصين، والسعي من خلال اللجنة لتحقيق الأهداف التي يطمح لها البلدان الصديقان في مختلف المجالات .

وقد وقع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ونائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قاو لي على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة سعودية صينية رفيعة المستوى ومحضر أعمال الدورة الأولى للجنة.

وجرى توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية وهي كالتالي:

– التوقيع على مذكرة تفاهم في قطاع الطاقة.

– التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تخزين الزيوت.

– التوقيع على اتفاقية تفاهم في فرض القرض التنموي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تشييد للمناطق المتأثرة بالزلازل.

– التوقيع على اتفاقية في القرض التنموي للمساهمة في تمويل مشروع تشييد عدد من المباني لكلية الهندسة المهنية المالية.

– التوقيع على برنامج تنفيذي لتنمية طريق الحرير المعلوماتي.

– التوقيع على اتفاقية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان.

– التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين.

– التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة الصينية والصندوق السعودي للتنمية.

– التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية.

– التوقيع على جدول زمني في برنامج تعاون بين المصلحة الوطنية العامة الصينية لرقابة الجودة والاختبار والحجر ووزارة التجارة والاستثمار السعودية.

– التوقيع على برنامج تنفيذي لاتفاقية تعاون ثقافي.

ـ التوقيع على برنامج بين إدارة التقييس الصينية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

– التوقيع على اتفاقية مذكرة تفاهم بين وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

– التوقيع على مذكرة تعاون في مجال الترجمة ونشر الأعمال الأدبية والكلاسيكية.

– التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانب الصيني ووزارة الإسكان السعودية بشأن مشروع إنشاء مدينة جديدة في ضاحية الأصفر بالاحساء.

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