“محمد بن زايد” يزور الهند للمشاركة في احتفالاتها بيوم الجمهورية

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى العاصمة الهندية نيودلهي أمس، ضمن زيارة يقوم بها الشيخ إلى جمهورية الهند للمشاركة في احتفالاتها بيوم الجمهورية كضيف رئيسي.

واستقبل الشيخ رئيس مجلس وزراء جمهورية الهند وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية.

وقال الشيخ محمد بن زايد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اعبر عن سعادتي البالغة بوجودي على أرض هذا البلد المضياف وبحفاوة الاستقبال من الصديق”.

وأضاف: “كل التمنيات للهند وشعبها الصديق في احتفالاتها بيوم الجمهورية بدوام التقدم والرفعة ولمسار علاقات البلدين المزيد من التطور والنماء”.

وأشار إلى أن “العلاقات الإماراتية الهندية ليست علاقات سياسية أو اقتصادية فحسب، وإنما لها بعدها الشعبي والثقافي العميق”.

وأوضح أن “المرحلة القادمة سوف تشهد نقلات كبرى على طريق تحويل التفاهمات الاستراتيجية إلى برامج عمل تصب في مصلحة الشعبين الصديقين”.

وذكر رئيس وزراء جمهورية الهند في حسابه الرسمي على “تويتر” : “مرحباً بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أرض الهند، نفتخر باستضافتكم ونسعد بحضوركم في احتفالاتنا بيوم الجمهورية” .

و أضاف : نتطلع إلى تحسين هذه الروابط وتعزيز العلاقات أكثر إلى آفاق أوسع..