محمد بن راشد يعيد تشكيل مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية

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محمد بن راشد آل

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (2) لسنة 2017 بإعادة تشكّيل مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية، برئاسة الأميرة “هيا بنت الحسين”، وعضوية كل من:

د. رجاء عيسى صالح القرق، نائباً للرئيس.

وعبد الرحمن محمد العويس، ود. سهام الدين كلداري، ود. أيوب عبد الله بدري، ود. شوقي مير هاشم خوري، ود. أمينة عبد الواحد الرستماني، ود. يونس محمد أمين كاظم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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Tags:الاماراتمحمد بن راشدمدينة دبي الطبية
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