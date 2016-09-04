محمد بن راشد يعلن عن مشروع المدينة المصغرة “جميرا سنترال”

أعلنت دبي مشروعا لمدينة مصغرة تم تسميتها “جميرا سنترال” وتمتد على مساحة 47 مليون قدم مربعة.

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن “جميرا سنترال تمثل جزءا من تصورنا لدبي المستقبل.. وهدفنا أن تكون دبي هي النموذج الذي تتطلع له مدن العالم”.

وأوضح أن المدينة الجديدة تتسع لـ 35 ألف نسمة وتستطيع استقبال 100 مليون زائر، وتضم 37 ساحة عامة، وهي الأكثر توازنا عمرانيا وبيئيا وحضريا.

وأضاف أن جميرا سنترال ستضم شبكة مواصلات طبقية تضم مسارات تحت الأرض ووسائل نقل أرضية صديقة للبيئة وشبكة ترام معلقة بالهواء.

وقال إن “جميرا سنترال” ستحقق الاكتفاء الذاتي لسكانها من المرافق، بمدارس ومستشفيات ومكاتب وسكن وحدائق ومراكز تسوق وشرطة ذكية ومرافق مجتمعية متكاملة.

وتضم “جميرا سنترال” شبكة طرق متكاملة للدراجات الهوائية لتقليل تلوث بيئتها الداخلية وتوفير بيئة صحية لسكانها وستكون 56% من مساحة المدينة ساحات مفتوحة.

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