أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر المجلس التنفيذي في أبراج الإمارات.

وأوضح الشيخ أن منظمة التصنيف الجديدة ستسهم في توفير حوالي 40 ألف منشأة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة ستزيد 65 مليار درهم للنشاط الاقتصادي ليصل إلى 220 مليار درهم في اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى ان هذه الشركات ستضيف 370 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2021.

ويتضمن تقديم طلب التقييم القيام بالتسجيل في الموقع الالكتروني ودفع الرسوم والحصول على التقييم الالكتروني والتقييم النهائي حيث تحصل الشركات بموجب هذاالتقييم على مجموعة من البرنامج الداعمة لنموها.

وتشمل المميزات من الجهات الحكومية وشركات البرنامج إعفاء المصنفين من رسوم تسجيل وتجديد الموردين المسار السريع الأولوية والسرعة في الدفع والأولوية في التعاقد والتوجيه والتوعية.

وتصنف الشركات الصغيرة والمتوسطة حسب تعريف وزارة الاقتصاد كالتالي:

– “قطاع التجارة” اقل أو يساوي 5- 200 موظفا وأعوائد سنوية أقل أو تساوي 3- 250 مليون درهم كحد أقصى.

– “قطاع الصناعة “.. أقل أو يساوي 9 – 250 موظفا أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 3 – 250 مليون درهم كحد أقصى ” قطاع الخدمات “.. أقل أو يساوي 5 – 200 موظف أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 2 – 200 مليون درهم كحد أقصى.”محمد بن راشد” يطلق منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة