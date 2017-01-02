“محمد بن راشد” يطلق مشروع “دبي هاربور”

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروع “دبي هاربور” على مساحة 20 مليون قدم مربع، ومن المقرر أن يضم أكبر مرفأ لليخوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليكون أول مشروع يتم إطلاقه في دبي في مستهل العام الجديد 2017.

ويعتبر مشروع “دبي هاربور” مشروعا متكاملا تنفذه شركة “مراس القابضة”، ويقع بمنطقة الواجهة البحرية الواقعة على امتداد شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز بين جزيرة النخلة وجميرا بيتش ريزيدنس.

ويتسع مرفأ اليخوت في المشروع لنحو 1400 يخت ويشمل ميناء للسفن السياحية الضخمة ومبنى بطاقة استيعابية 6 آلاف راكب، كما يضم 3 مهابط للطائرات العمودية.

وسيضم المشروع مركز للفعاليات ومنشئات فندقية وخدمية متنوعة ومبان سكنية ومكتبية، في حين سيتم تصميم شوارع المشروع بمكوناته المختلفة بأسلوب خاص يمكن من خلاله استضافة سباقات سيارات الفورمولا، إضافة إلى “دبي لايت هاوس” أحد أهم معالم مشروع “دبي هاربور”، والذي سيستغرق تنفيذه 4 سنوات اعتباراً من تاريخ البدء في أعمال الإنشاءات بينما سيتم تسليمه على عدة مراحل.

كما سيضم “دبي هاربور” مركزاً تجارياً تبلغ مساحته 3.5 مليون قدم مربع، ونادياً لليخوت.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن الميناء ضمن مشروع دبي هاربور يضاعف مع اكتمال تشغيله حجم السياحة البحرية القادمة إلى دبي والمُقدَّرة للعام 2017 بنحو 650 ألف سائح بحري.

و يتميز دبي هاربور” بشبكة مواصلات متطورة وسيتم تطوير الشوارع الداخلية للمشروع بأسلوب يتيح استضافة سباقات الفورمولا.

وتتطلع “مراس” أن يساهم “دبي هاربور” في إيجاد فرص عمل جديدة وتحفيز السياحة البحرية وجذب مزيد من الاستثمارات.