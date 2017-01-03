محمد بن راشد يطلق “بنك الإمارات للطعام”

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي منظومة بنك الطعام الخيرية التطوعية، وذلك في إطار عام الخير 2017.

وأوضح الشيخ في مجموعة تغريدات في حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن البنك سيشكل منظومة إنسانية متكاملة لإطعام الطعام تضم قطاع الفنادق والمصانع الغذائية والمزارع ومؤسسات الضيافة والمتطوعين.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المنظومة هو ترسيخ خصلة رئيسية في شعب الإمارات وأجياله.. خصلة الكرم وإطعام الطعام.

وقال: نسعى من خلال بنك الطعام أن نشرك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع ومتطوعيه في منظومة خير ومنظومة عطاء على خطى زايد طيب الله ثراه.

وأضاف: عام خير وبركة يظللنا في دولة الإمارات .. وفيض خير الإمارات نريده أن يصل لكل مكان داخل وخارج الدولة عبر مبادرات مبتكرة ومؤسسات إنسانية مختلفة.