“محمد بن راشد” يطلق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، باستثمارات تصل إلى 600 مليار درهم.

وتتضمن الاستراتيجية خطة للطاقة خلال الثلاث عقود القادمة توازن بين احتياجات الإمارات الاقتصادية وأهدافها البيئية.

وقال الشيخ محمد على حسابه الرسمي في “تويتر” “خطتنا للطاقة تستهدف مزيجا من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة وسنستثمر 600 مليار درهم حتى 2050 لضمان استدامة نمونا الاقتصادي”.

وتستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 رفع كفاءة الاستهلاك بنسبة 40 % ، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50 % وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى 2050.

وأشار الشيخ محمد بن راشد أن معادلة الطاقة المستهدفة في 2050 هي:

* 44 % للطاقة النظيفة.

* 38 % للغاز.

* 12 % للفحم الأخضر.

* 6 % طاقة نووية.

وقال الشيخ محمد إن من لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل، والحكومة حققت إنجازا بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة.

وأضاف: “دول الخليج تتشابه في تركيبها الاقتصادي ونتمنى أن يكون لدينااستراتيجية موحدة للطاقة خليجيا لضمان تنمية مستدامة لشعوبنا وقوة عالمية لاقتصاداتنا”.

يشار إلى أنه تم إطلاق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، في نوفمبر 2015، والتي تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتخطط لجعل 75% من طاقة دبي مصدرها الطاقة النظيفة بحلول 2050.