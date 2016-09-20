“محمد بن راشد” يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد

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محمد-بن-راشد-آل-مكتوم-

أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد اَل مكتوم مرسوماً بتشكيل مجلس إدراة مركز الإمارا ت العالمي للاعتماد.

ونص المرسوم على أن يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة مدير عام بلدية دبي وعضوية كل من: حسين سالم الكثيري نائبا للرئيس، والدكتور ماجد سلطان القاسمـي والدكتور أحمد إبراهيم بن كلبان والمهندس علي عبدالله الحاج والمهندس ساعد العوضي وعبدالله العور وعتيق جمعة فرج بالإضافة إلى المدير التنفيذي للمركز د وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

يذكر أن مركز الإمارات العالمي للاعتماد أنشئ في العام 2015، ويهدف إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الاسلامي من خلال الحصول على الاعترافات الدولية من المنظمات المعنية على المستويين الإقليمي والعالمي، في مجالات الاعتماد المختلفة من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة التي تمنح شهادات تقييم المطابقة للسلع والخدمات وجهات المطابقة الحلال على مستوى العالم.

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Tags:محمد بن راشدمرسوممركز الإمارات للاعتماد
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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