“محمد بن راشد” يصدر قانون إلغاء “مؤسسة دبي للمواصلات”

أصدر الشيخ محمد بن راشد اَل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قراراً بإلغاء مؤسسة دبي وإحلال تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مكانها.

كما أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارا بتحديد رأس مال مؤسسة تاكسي دبي بمبلغ 100 مليون درهم قابلة للزيادة بقرار يصدره مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات.

وتهدف المؤسسة بحسب القرار إلى توفير منظومة نقل متكاملة للركاب بواسطة المركبات الخفيفة (التاكسي) والنقل المتخصص داخل الدولة وخارجها، وتطبيق أفضل المعايير المُتعارف عليها عالمياً في مجال النقل البري الآمن والمريح للركاب والبضائع، كما تهدف المؤسسة إلى إشراك القطاع الخاص بتوفير خدمة نقل الركاب، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

تعليقات

comments