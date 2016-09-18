محمد بن راشد يشهد كأس العالم للقدرة 2016

شهد الشيخ محمد بن راشد اَل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزاء حاكم دبي، صباح أمس ، بطولة العالم للقدرة، التي أقيمت في منطقة شمورين في سلوفاكيا بمشاركة 136 فارساً وفارسة من 46 دولة.

وشارك في البطولة فريق فرسان الإمارات بقيادة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد اَل مكتوم ولي عهد دبي، و الشيخ راشد بن دلموك اَل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك اَل مكتوم، والشيخ سيف أحمد المزروعي، والفارس عبد الله غانم المري.

وتقلد الإسباني جومي بونتي الميدالية الذهبية ، كما حصد الإسباني اليكس مورال لوك الميدالية الفضية، بينما حصدت مملكة البحرين الميدالية البرونزية عبر فارسها الشيخ ناصر بن حمد بن ال خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

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