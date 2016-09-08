محمد بن راشد يزور معرض “سيتي سكيب جلوبال 2016”

زار صاحب السمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، معرض “سيتي سكيب جلوبال” في دورته الـ 15 ، الذي بدأ أعماله اليوم في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر فعالياته حتى الثامن من سبتمبر الجاري.

يشارك في المعرض هذا العام 272 عارضا من أكثر من 30 دولة حول العالم، تشكل الشركات الوطنية 68% منهم، بالإضافة إلى 32% من خارج الدولة، وذلك ضمن مساحة تبلغ 41 ألف متر مربع.

وأعرب سموه عن تقديره للحضور اللافت للشركات والمؤسسات الوطنية في المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التسويق والتطوير العقاري، مشيراً سموه إلى أن التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع يواكب الحراك الاقتصادي السريع الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف قطاعاتها في حين يمثل نشاط البناء والتشييد أحد محاورها الحيوية.

وأشاد سموه بحجم المشاركات الخارجية للشركات العالمية في هذه الدورة من المعرض، مؤكداً سموه أن زيادة المشاركات من كافة أنحاء العالم تعكس المكانة المتنامية التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز محوري للاقتصاد العالمي بينما يمثل معرض سيتي سكيب إحدى أهم المنصات التي تجمع في دبي كبار المطورين العقاريين في المنطقة والعالم، مع اختيار الشركات العالمية لدبي كبوابة رئيسة للترويج لمشاريعها الجديدة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية تنوع المعروض في السوق العقارية من قبل المطورين العقاريين لتناسب مختلف الاحتياجات، وذلك مع الالتزام بأرقى المعايير والممارسات العالمية، بما تشمله من تصميمات حديثة ومتنوعة، بالإضافة إلى توفّر عوامل الراحة والأمان ومراعاة المتطلبات البيئية التي أصبحت تشكّل أحد أهم المعايير التي يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار حول العالم.

جاء ذلك خلال الجولة قام بها سموه في معرض سيتي سكيب ورافق سموه فيها سعادة هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة التسويق التجاري والرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وسعادة خليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من مدراء الدوائر وكبار المسؤولين.

واستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم زيارته للمعرض بزيارة منصة “ميدان”، حيث كان في استقبال سموه سعيد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ميدان، والذي أطلع سموه على أحدث المشروعات التي تنفذها الشركة وأبرزها “ميدان ون مول” بمساحة تزيد على 30 ألف متر مربع من المساحات الداخلية والخارجية المتعددة الاستخدامات.

وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند منصة “دائرة الأملاك والاراضي”، واستمع من سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة لشرح حول أهم مشاريع الدائرة والمبادرات الجديدة التي أطلقتها الدائرة تناغماً مع شعار هذه الدورة من المعرض “بيئة عقارية عالمية في الابتكار والثقة والسعادة ، والتي من بينها التطبيقات ذكية “القاضي الذكي”، والخارطة الاستثمارية، و”إيجاري”، و”وسطاء دبي”.

وزار صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الركن الخاص بشركة “مراس القابضة”، حيث أطلع من المهندس عبدالله أحمد الحباي، رئيس الشركة على أحد مشاريعها وهو الوجهة الشاطئية لا مير والتي تجمع بين المحطات الترفيهية ومتاجر التجزئة والمرافق الخدمية وتضمّ منازل مطلّة على الشاطئ وفندقاً، ويمتدّ على مساحة تزيد على /9.5/ ملايين قدم مربع ويتكوّن المشروع من أربع مناطق رئيسة هي: منطقة الشاطئ، والمنطقة الترفيهية، والجزيرة الشمالية، والجزيرة الجنوبية.

كما توقف سموه عند منصة “دبي القابضة” وأطلع من قياداتها على أبرز مشاريعها وخططها التطويرية ومحفظتها الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات عملاقة، ومن أبرزها مشروع “جميرا سنترال” الذي يُعد بمثابة مدينة مصغرة تقام بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 73 مليار درهم على مساحة 47 مليون قدم مربع لتقدم صورة لمستقبل التطوير العمراني في إمارة دبي ونموذجا لتطوير مدن المستقبل.

إلى ذلك زار سموه منصة “دبي الجنوب”، حيث استمع من سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران” و “دبي الجنوب” على أبرز مشاريعها العقارية والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها خلال فعاليات “معرض سيتي سكيب 2016″، إذ يضم مشروع “دبي الجنوب” العملاق ثماني مناطق متكاملة هي: الطيران، والخدمات اللوجستية، والسكنية، والغولف، والمنطقة التجارية، فضلاً عن مطار آل مكتوم الدولي الذي يمثل قلبها الحيوي، ومنطقة المعارض والتي ستستضيف المقر الرئيس لمعرض إكسبو 2020، إضافة إلى منطقة الخدمات الإنسانية.

كما اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أبرز المشاريع العقارية التي تنفذها شركة” إعمار العقارية” ومشروع ناطحة السحاب “البرج” والذي قام بتصميمها المعماري العالمي سانتياغو كالاترافا، في قلب مشروع مجتمعي متكامل بمساحة ستة كيلومترات مربعة على خور دبي. إضافة إلى مشاريع الشركة في “داون تاون دبي”، و” دبي هيلز استيت “، والمرابع العربية وكذلك مشاريعها الدولية في تركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

وزار سموه منصة شركة “نخيل” العقارية حيث استمع من علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة الشركة لشرح حول أحدث مشاريعها والذي أطلقته تزامناً مع انعقاد المعرض تحت أسم “بالم 360” وهو عبارة عن برج مزدوج، فندقي وسكني على جزيرة نخلة جميرا يحتوي على منازل سطحية فاخرة على مساحات تبلغ 12 ألف قدم مربع.

كما زار سموه منصة “فالكون سيتي” وتعرف على أحدث مشاريع الشركة وما تنفذه من مشروعات من خلال شرح قدمه سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة.

ويشارك في دورة هذا العام من معرض “سيتي سكيب 2016” عدد كبير من العارضين المحليين والعالميين من أبرزهم: منصة أكسبو 2020، بيت التمويل الخليجي /البحرين/، ودريملاند /اذربيجان/، وتايلور ويمبي /المملكة المتحدة/، بالإضافة إلى مجموعة من أكبر الشركات الإماراتية مثل “إعمار العقارية”، “دبي القابضة”، و”نخيل”، و”دماك العقارية”، و” دبي الجنوب”، و”الاتحاد العقارية”، و”ماجد الفطيم”، و” مجموعة الحبتور”.

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