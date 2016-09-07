محمد بن راشد يزور “سيتي سكيب غلوبال 2016”

زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معرض “سيتي سكيب غلوبال 2016”.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن التطور الكبير الذي يشهده قطاع التطوير العقاري يواكب الحراك الاقتصادي السريع الذي تشهده الإمارات في مختلف قطاعاتها في حين يمثل نشاط البناء والتشييد أحد محاورها الحيوية.

وأكد على أهمية تنوع المعروض في السوق العقارية من قبل المطورين العقاريين لتناسب مختلف الاحتياجات، وذلك مع الالتزام بأرقى المعايير والممارسات العالمية.

و انطلق اليوم في دبي معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالمي، والذي يعتبر أكبر فعالية عالمية وأكثرها شهرة في مجال التطوير والاستثمار العقاري.

ويهدف هذا المعرض إلى الربط بين الزوار والمختصين في قطاع العقارات، للاطلاع على أحدث التوجهات في سوق العقارات العالمي، والتعرف على أهم وأكبر المشروعات الجديدة على مستوى العالمي.

ويشارك في المعرض أكثر من 300 عارض من 30 دولة حول العالم بمشاريع تصل قيمتها إلى نحو 3 تريليون درهم.

تعليقات

comments