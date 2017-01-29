محمد بن راشد يدعو أكثر من 100 شخصية إلى خلوة للخير

قال الشيخ محمد بن راشد اَل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي، أنه تقرر عقد خلوة للخير الأربعاء القادم ليناقش فيها مع 100 شخصية وطنية وإنسانية ومجتمعية خطة موحدة للدولة فيما يتعلق بمبادرات الخير.

وبين محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنه منذ إعلان رئيس الدولة عن عام الخير تم استقبال الكثير من الأفكار، مضيفا انه يرى الكثير مما يشرح القلب من المبادرات الفردية والمؤسسية.

وأضاف نريد عصفا ذهنيا وطنيا للأفكار على وسم #خلوة_الخير .. أفكار لتفعيل المسئولية المجتمعية في القطاع الخاص وتفعيل التطوع وخدمة الوطن في أجيالنا.

ودعا الجميع للمساهمة ولو بفكرة، قائلا: نسعى لوضع إطار استراتيجي دائم لترسيخ الخير ضمن مجتمعنا وحكومتنا وقطاعنا الخاص.

و أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة مؤخرا أن عام 2017 في دولة الإمارات سيكون شعاره “عام الخير” ليكون تركيز العمل على 3 محاور رئيسية وهي ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص، وترسيخ روح التطوع وبرامج التطوع التخصصية في كافة فئات المجتمع، وترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كأحد أهم سمات الشخصية الإماراتية.