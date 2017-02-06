“محمد بن راشد” يدعم فرص النهضة في المنطقة العربية

دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي كل من لديه أسئلة أو أفكار حول نهضة المنطقة العربية إلى إرسالها لمناقشتها في الجلسة الحوارية في القمة العالمية للحكومات الأسبوع القادم.

ودعا الشيخ في مجموعة تغريدات بحسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” من لديهم أفكار أو اسئلة إلى إرسالها مصورة أو مكتوبة على وسم استئناف الحضارة.

وتساءل : هل هناك فرصة حقيقة لاستئناف الحضارة في عالمنا العربي؟ وما هي الوصفة للعودة لطريق التنمية؟ هل نحن قادرون على إعادة صياغة مستقبل منطقتنا؟

وقال: لي تجربة شخصية في القيادة والحكم والإدارة، ويطالبني العديد من المحبين بسردها ووضع خلاصتها أمام المسئولين في العالم العربي.

وأضاف: لدينا تجربة عالمية بأيدٍ عربية في دبي والإمارات، وأنا مؤمن بإمكانية تكرار هذه التجربة في المنطقة ومؤمن أيضاً بأهمية استئناف الحضارة.