محمد بن راشد : هدفنا أن تكون الإمارات عاصمة اقتصادية وسياحية وتجارية

رافق الشيخ محمد بن راشد كلا من الشيخ حمدان والشيخ مكتوم بن محمد في زيارة قادته اليوم إلى مدينة آي إم جي الترفيهية التي تم تدشينها اليوم الثلاثاء.

وقال محمد بن راشد خلال زياته للمدينة الترفيهية إن “هدفنا أن تكون الإمارات عاصمة اقتصادية وسياحية وتجارية لمنطقة يقطنها نحو ملياري نسمة”.

وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك رئيس في المسيرة التنموية ومؤسساتنا الوطنية تنافس عالمياً، وأن التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الوطن والمواطن .

ومدينة “آي إم جي عالم من المغامرات” الترفيهية مملوكة لمجموعة إلياس ومصطفى كلداري، والتي تم تدشينها اليوم بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي “3.7” مليار درهم وتمتد على مساحة إجمالية قدرها “1.5” مليون قدم مربعة، لتكون بذلك أكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم تستقبل زوارها على مدار السنة وتوفر لهم مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية، ومنافذ تجارة التجزئة والمطاعم.

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