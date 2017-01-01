محمد بن راشد: نتطلع لعالم أفضل في 2017

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إنه يتطلع لعالم أفضل ومستقبل أجمل للجميع في العام 2017.

وهنأ الجميع بالعام الجديد متمنياً أن يكون عام خير بإذن الله على دولة الإمارات وعلى جميع الشعوب والدول الصديقة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه في تويتر قائلاً “مع انتهاء عام 2016 بإنجازاته وتحدياته وبنجاحاته ومشاريعه وتطوراته، نقول شكرا لكل من جعله عاما مختلفا ومتميزا ونابضا بالحياة وتمنياتي للجميع بعام جديد .. عام خير وعطاء وتطور ونماء .. 2017 عام خير بإذن الله على دولتنا وعلى مجتمعنا وأسرنا وأبنائنا ولجميع الشعوب والدول الصديقة نقول كل عام وأنتم بخير وبركة ونماء .. ونتطلع لعالم أفضل ومستقبل أجمل للجميع في 2017”.