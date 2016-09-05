محمد بن راشد للإسكان تعتمد 1017 اسماً من مستحقي الخدمات الإسكانية

اعتمد مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أسماء 1017 مواطنا من مستحقي الخدمات الإسكانية “قروض ومنح ومساعدات مالية”، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وتوزعت الموافقات بين 118 موافقة قرض بناء وقرض مسكن جاهز و3 موافقات ضمن مشاريع الشقق السكنية و887 موافقة منحة أرض سكنية و8 موافقات مساعدة مالية وموافقة واحدة مسكن حكومي، فيما اعتذرت اللجان عن 12 طلبا لعدم انطباق الشروط عليها.

وقال سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة إنه سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمستفيدين لإبلاغهم بصدور الموافقة النهائية خلال الأسابيع المقبلة لاستكمال إجراءات تنفيذ الموافقة.

وأوضح أن المؤسسة تواصل دراسة طلبات المواطنين المسجلين لديها حسب أقدمية التسجيل وتحديث الطلبات من قبل أصحابها، إذ يتم إعداد كشوف بأسماء المواطنين المستوفين للشروط ورفعها إلى اللجان المختصة شهريا للبت فيها وإصدار القرارات المبدئية تمهيدا لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

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