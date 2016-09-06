“محمد بن راشد للإسكان” ترسي مشروعين بقيمة تفوق المليار درهم

أرست مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مشروع بناء 346 مسكناً في منطقة مكن في حتا بدبي بقيمة 565 مليون درهم على شركة اتحاد الهندسة الإنشائية “يونيك”.

وأرست مشروع بناء 397 مسكناً في عود المطينة بدبي بقيمة 564 مليون درهم على شركة بهاتيا للمقاولات العامة .

وأشارت المؤسسة إلى أنه من المقرر إنجاز المشروع الأول خلال 27 شهراً، لافتة إلى أنه المتوقع إنجاز المشروع الثاني خلال 20 شهراً.

وأوضح “رمزي محمد اَل شنان” مدير إدارة الشؤون المالية بالإنابة في المؤسسة إلى أنه سيتم تخصيص هذه المساكن عند إنجازها لفئة القروض بجانب تخصيص جزء منها لفئة المنح.

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