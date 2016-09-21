محمد بن راشد: دبي تحملت المسؤولية في ترسيخ مكانة الإمارات

قال الشيخ محمد بن راشد اَل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي إن دبي تحملت نصيبها في المسؤولية تجاه ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي متطور للمال والأعمال والتجارة.

وأوضح في كلمة له بمناسبة إصدار كتاب “رؤية تتحقق” احتفالاً بالذكرى الـ50 لتأسيس غرفة تجارة وصناعة دبي، أن دبي عملت على إيجاد الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعظيم إسهامها في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، لافتاً إلى أنها أطلقت المبادرات والمشاريع على تنوعها.

وأشار إلى أن مشروعات استراتيجية عديدة بدأت بتطوير المجرى الملاحي لخور دبي وما لبثت أن تسارعت وتيرتها لتشمل افتتاح أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط، وهو ميناء جبل علي، وإنشاء مطار دبي وما تلاه من توسعات لينافس على المراكز الأولى عالمياً، لينضم إليه كذلك مطار اَل مكتوم الدولي.

وأكد أن الدور الحيوي الذي لعبته “غرفة دبي” يعزز الثقة في قدرتها على مواصلة هذا الدور في استحداث مشاريع ومبادرات نوعية.

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