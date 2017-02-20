مجموعة فنادق ميليا العالمية توسّع فريقها الإقليمي

يسرّ مجموعة فنادق ميليا العالمية، وهي مجموعة الفنادق الإسبانية الرائدة، الإعلان عن تعيين منصبَين جديدَين في مكتبها الإقليمي.

فقد تمّ تعيين السيد نهاد قطان، المدير الإقليمي للعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا، للإشراف على العمليات في سلسلة فنادق العلامة القائمة في الشرق الأوسط، بما فيها فندق ميليا دبي، وفندق ميليا الدوحة وفندق مي دبي وفندق إنسايد الدوحة المزموع افتتاحهما قريبا في دول مجلس التعاون الخليجي.

يمتلك السيد قطان، وهو أردني الأصل، خبرةً تزيد عن 30 عاماً في إدارة فنادق ومنتجعات عالمية فاخرة مصنفة من فئة الخمس نجوم، متعددة المواقع ومتعددة الوحدات. وهو يتقن العربية، والإنجليزية والإسبانية، مما يسمح له بإنشاء روابط وثيقة العُرى مع عملاء وموظفين من خلفيات وثقافات مختلفة.

كما أنّ السيد قطان، وهو خبير في تحديد واقتناص فرص العمل الجديدة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم، وتنسيق وتوطيد العمليات القائمة، قد أثبت مهارته في إحداث تحسينات جذرية على أقسام الفنادق والعقارات لتقديم خدمات عالية الجودة تدرّ أرباحاً طائلةً.

خلال السنوات الخمس الأخيرة، عمل في فنادق فاخرة في الشرق الأوسط، بما فيها فندق ماريوت إنترناشيونال في دبي، وفنادق ماريوت في الأردن، ومنتجع هيلتون في الفجيرة وفندق وكازينو رمسيس هيلتون في مصر. وقد عمل السيد قطان مؤخراً في الرياض، المملكة العربية السعودية كمدير عام لفندق فيرمونت الرياض.

كما تم تعيين السيد أحمد شعبان فرنانديز، مدير المبيعات والتسويق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي انضمّ إلى مجموعة فنادق ميليا العالمية في أكتوبر 2016، لقيادة قسم المبيعات والتسويق في المنطقة. وفي هذا الإطار، أُسنِد السيد شعبان فرنانديز مهمة ضمان التطوير الاستراتيجي المتواصل، بالإضافة إلى تعزيز التقدم في العائدات وفي حصة السوق.

يتحدّر السيد شعبان فرنانديز من الأردن، وهو صاحب باع طويل يمتد على عشرة أعوام في المبيعات على مستوى مناصب عليا، حيث أنّه عمل في بلدان عديدة مع علامات فاخرة في مجال الضيافة، بما فيها روتانا في الإمارات العربية المتحدة، وماريوت إنترناشيونال في الكويت وشركة ستاروود للفنادق والمنتجعات ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الأردن.

وبالحديث عن المنصبين الجديدَين، صرّح السيد غابرييل إسكارير، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ميليا العالمية قائلاً: “يُعتبر الشرق الأوسط منطقةً أساسيةً لمجموعتنا، مما يحمّسنا على الاستمرار في ضمّ أفراد أكفاء مثل نهاد وأحمد إلى مكتبنا الإقليمي المتنامي، فيما نمضي قدماً في استراتيجية التطوير العالمية الناجحة التي نتّبعها عن طريق تبنّي خطط توسعية طموحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

حول فنادق ميليا العالمية

تأسّست مجموعة فنادق ميليا العالمية عام 1956 في بالما دي مايوركا (إسبانيا)، وهي إحدى أكبر شركات الفنادق في العالم ورائدة في هذا المجال بلا منازع في السوق الإسباني، مع أكثر من 370 فندقاً (ضمن محفظتها مشاريعها الحالية والمستقبلية) في 40 بلداً و4 قارات باسم العلامات التجارية التالية: جران ميليا وفنادق ومنتجعات ميليا، ومنتجعات باراديسوس، ومي باي ميليا، وإنسايد باي ميليا، وتريب باي وندهام، وفنادق سول. كما سمح التركيز الاستراتيجي على النموّ الدولي لمجموعة فنادق ميليا العالمية بأن تكون أول شركة فنادق إسبانية حاضرة في أسواق رئيسية من مثل الصين والخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الحفاظ على ريادتها في الأسواق التقليدية كأوروبا وأميركا اللاتينية وجزر الكاريبي. هذا وتكمن أهمّ نقاط قوّة هذه المجموعة في مستواها العالي من العولمة وتنوّع نموذج أعمالها، وخطّة نموّها الثابتة التي تدعمها تحالفات استراتيجية مع أهمّ المستثمرين، بالإضافة إلى التزامها بالسياحة المسؤولة. فهي رائدة الفنادق الإسبانية بحسب معيار تقييم سمعة الشركات (ميركو)، وواحدة من أكثر المجموعات استقطاباً للعمل معها في العالم.