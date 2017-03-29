“مجموعة أغذية” تُكمل الاستحواذ على شركة مصنع دلتا للمياه المعبأة

أكملت “مجموعة أغذية” استحواذها على قسم المياه ”شركة مصنع دلتا للمياه المعبأة” التابع لشركة “دلتا للتسويق” في السعودية.

وأوضحت المجموعة في بيان لها على سوق أبوظبي، أنه من المتوقع إنهاء عملية الاستحواذ خلال شهر أبريل القادم، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئات المختصة واتمام جميع الاجراءات اللازمة.

وأشارت إلى أن الاستحواذ يأتي ضمن خطط المجموعة التوسعية خاصة في وحدة “المياه”، حيث يسمح امتلاكها بإنتاج وتوزيع مياه “العين” في السوق السعودي والخليجي عامة.

ويشار إلى أن شركة “دلتا” تمتلك ثلاث علامات تجارية متخصصة بإنتاج المياه المعبأة، وهي مياه “دلتا”، ومياه “العين”، ومياه “بامبيني”، كما تدير الشركة أنشطة انتاج المياه بكميات تجارية والتي تستهدف شركات المعالجة الصناعية الكبرى.

و وقعت مجموعة ”أغذية” في 14 نوفمبر الماضي اتفاقية استحواذ على شركة مصنع مياه دلتا للمياه المعبأة”، وذلك بشراء كامل حصصها.