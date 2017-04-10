“مجموعة أغذية” تعتزم تأسيس شركة جديدة

أعلنت مجموعة “أغذية”، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة “أندرسون هاي آند غرين كو ” (Anderson Hay & Grain Co.)، أكبر مُصدِّر للعلف في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتزم “أغذية” تأسيس شركة جديدة بمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، لتتولى هذه الشركة في المقام الأول مهمة استيراد منتجات العلف من الشركة الأمريكية، وتوزيعها في دولة الإمارات والأسواق الخليجية الأخرى.

وتتبع “مجموعة أغذية” شركة المطاحن الكبرى، المتخصصة في مجال صناعة الأعلاف الحيوانية، وتوفر نحو 50 نوعا من الأعلاف الحيوانية.

وخلال العام 2006، قررت حكومة أبوظبي تطبيق حظر تدريجي لزراعة الفصفصة وغيرها من الأعشاب التي تستخدم علفاً للحيوانات، وذلك بهدف الحفاظ على احتياطيات المياه الجوفية في الإمارة، ونتيجة لنقص الإنتاج المحلي، دخلت الحكومة سوق استيراد العلف العالمي، حيث منحت المستوردين المحليين عقوداً لاستيراد 600 ألف طن من العلف من السوق العالمية.

وعلى مدى السنوات الماضية، تم توسيع البرنامج لكي يستفيد منه كافة المزارعين في جميع أنحاء الدولة، ليصل إجمالي واردات العلف إلى الإمارات 2.5 مليون طن سنوياً في عام 2016.