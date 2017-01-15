”مجموعة أغذية”: استقالة الرئيس التنفيذي لن تغير استراتيجية الشركة

قالت “مجموعة أغذية” المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن استقالة الرئيس التنفيذي لن تغير في استراتيجية الشركة للعام 2020.

وأكدت المجموعة في بيان لها على سوق أبوظبي، للمساهمين وللمستثمرين أن فريق العمل الاداري مستمر بالعمل في هذا السياق دون تغييرات.

وافق مجلس إدارة المجموعة في اجتماعه السابق على استقالة السيد إقبال حمزة من منصبه كرئيس تنفيذي، وتعيين السيد طارق أحمد سعيد الواحدي رئيسا تنفيذيا بالإنابة حتى إشعار آخر.

وأضافت المجموعة أن طارق الواحدي يتمتع بخبرة واسعة، فقد تسلم أكثر من منصب تنفيذي ومازال عضوا فعالا في عدة مجالس إدارة لشركات عامة وخاصة، لافتة أنه بصفته رئيس العمليات للمجموعة فهو المسؤول عن عمليات التصنيع وسلسلة التوريد، كما أنه يقود أكبر وحدات الأعمال التجارية لقسم الدقيق والأعلاف للمجموعة.