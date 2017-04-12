“مجموعة أبوظبي المالية” تطلق صندوقا للاستثمار العقاري

أطلقت مجموعة “أبوظبي المالية” صندوق الاتحاد للاستثمار العقاري، وأشارت إلى أنها تعتزم طرحه للاكتتاب في إحدى البورصات في الإمارات.

وتوقعت المجموعة أن يجمع الصندوق رأسمال إضافي بعد طرحه للاكتتاب، وذلك في الوقت المناسب وبعد استكمال الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وأشارت إلى أنه تم تعيين “شعاع كابيتال” و”بنك أبوظبي الوطني” كمستشارين ماليين رئيسيين، ومنسقين عالميين، ومديرين مشتركين للاكتتاب الأولي العام.

وأوضحت المجموعة أن الصندوق يضم محفظة تأسيسية مكونة من 10 أصول مدرة للدخل في عدد من المواقع في دولة الإمارات، ويمتلك أصولاً متنوعة في القطاعات العقارية الفرعية، بما فيها السكن، والتجارة، والتجزئة، والمستودعات، وسكن الموظفين.

وأضافت أن محفظة الأصول العقارية التي قدمها المساهمون المؤسسون لـ “صندوق الاتحاد للاستثمار العقاري” تتألف من 10 عقارات متعددة الاستخدامات في مواقع مختلفة بالامارات، مشيرة إلى أن نسبة الإشغال المختلطة للأصول العشرة تتجاوز 90%.