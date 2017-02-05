مجلس الوزراء يقر منظومة تأشيرات لدخول الإمارات

أقر مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه اليوم برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منظومة تأشيرات لدخول الدولة، تركّز على استقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية في القطاعات الحيوية.

وقال الشيخ محمد في حسابه الرسمي على تويتر: إن المنظومة الجديدة ستركز على استقطاب الرواد والمواهب والعقول الاستثنائية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والفكرية، ووجهنا بتشكيل لجان ووضع خطط لاستقطاب أفضل العقول.

وأضاف: دولة الإمارات هي أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم ومواهبهم، وثروة المستقبل في عقول البشر وأفكارهم وإبداعاتهم .. والتنقيب عن هذه الثروات سيضيف لاقتصادنا ومستقبلنا وثرواتنا الحقيقية.

وقال: نسعى لأن تكون الإمارات الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية، وبيئتنا المنفتحة والمتسامحة ضمانة لتحقيق الإمكانات الحقيقية لهذه المواهب.