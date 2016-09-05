الوزراء السعودى يوافق على ضوابط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، وذلك حسبما أوردت وكالة الانباء السعودية.

وتضمنت هذه الضوابط أنه على كل من يزاول أيًّا من الأنشطة المشمولة التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان المشار إليها في الضوابط لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها.

وجاءت الموافقة بعد الإطلاع على ما رفعه وزير الإسكان في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية لتعديل ما يتصل بنقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة من وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة الإسكان.

هذا ووافق المجلس على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .

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