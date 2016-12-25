البنك الإسلامي للتنمية يعقد أعمال الدورة 316

عقد البنك الإسلامي للتنمية اليوم أعمال اجتماعات الدورة الـ 316 لمجلس المديرين التنفيذيين برئاسة رئيس مجموعة البنك الدكتور بندر بن محمد حجار وذلك في مقر البنك الإسلامي بجدة.

وتضمنت الأعمال اجتماعات لعدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال البنك خاصة خطة عمليات البنك المقترحة للسنوات الثلاث المقبلة للأعوام 2017 -2019 والموازنة المقترحة للبنك والبرنامج المقترح والموازنة الإدارية المقترحة لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية للسنة المالية الجديدة 2017.

كما تضمنت بحث العديد من تقارير المتابعة والتقارير الإدارية والفنية ومناقشة مجلس المديرين التنفيذيين لتقارير المتابعة الخاصة بمدى التقدم المحرز في تنفيذ خطط وبرامج البنك المتعددة الجاري تنفيذها إلى جانب النظر في اعتماد تمويلات جديدة للمساهمة في مشروعات إنمائية في بعض الدول الأعضاء.