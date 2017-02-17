مجلس إدارة “مبادلة للاستثمار” يقر هيكلها التنظيمي

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار والمملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي عن إقرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول الذي ترأسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الإدارة هيكلها التنظيمي إلى جانب تعيين أعضاء فريق الإدارة التنفيذية العليا في الشركة وذلك تماشيا مع المهمة الموكلة إلى الشركة وأهدافها.

ويتكون الهيكل التنظيمي للشركة من أربعة قطاعات استثمارية رئيسية تشمل البترول والبتروكيماويات و التكنولوجيا والصناعة والتعدين و صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة بالإضافة إلى الاستثمارات البديلة والبنية التحتية.

وقالت الشركة أن هذه القطاعات ستساهم في تسريع عجلة التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي وذلك من خلال استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية داخل الدولة وخارجها.

وبينت الشركة أن القطاعات وفقا للكيان الاقتصادي الجديد تتوزع كالتالي:

قطاع البترول والبتروكيماويات: يمثل 31.1 % من حجم الأصول بنسبة تبلغ 31.1%، وتشمل هذه المحفظة الاستثمارية شركات عالمية مثل “سيبسا” و”نوفا للكيماويات” و”مبادلة للبترول” و”بريالس”.

قطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية بنسبة تصل إلى 31%، وهي عبارة عن استثمارات في محفظة تضم شركات عالمية في عدة قطاعات تشمل الرعاية الصحية والعقارات

قطاع التكنولوجيا والصناعة والتعدين بنسبة 21.6% ويتضمن استثمارات في شركات عالمية مثل “غلوبل فاوندريز”، و”ماتسا”، و”مينسيا”.

قطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة: تصل نسبته إلى 10.6%، ويضم استثمارات في شركات مثل “ستراتا للتصنيع”، و”الياه سات” و”مصدر”.

وأوضحت الشركة أن بذلك تصل قيمة إجمالي الأصول إلى ما يقارب 460 مليار درهم إماراتي.