مجلس إدارة “دو” يوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 21 %

أوصى مجلس الإدارة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” المنعقد أمس الموافق 15 فبراير 2016، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 21 % (ما يعادل 21 فلسا للسهم) من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
الأرباح النقدية عن النصف الثاني 2016
رأس المال الحالي
4571.4 مليون درهم
عدد الأسهم الحالي
4571.4 مليون سهم
القيمة الاسمية
1 درهم
النسبة المقترحة
21 % ما يعادل (21 فلسا لكل سهم)
إجمالي الأرباح المقترحة
960 مليون درهم
الأرباح النقدية عن كامل العام 2016
نسبة التوزيع
34 %( ما يعادل 34 فلسا لكل سهم)
إجمالي الأرباح الموزعة
1554.3 مليون درهم