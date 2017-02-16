مجلس إدارة “دو” يوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 21 %

أوصى مجلس الإدارة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” المنعقد أمس الموافق 15 فبراير 2016، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 21 % (ما يعادل 21 فلسا للسهم) من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية عن النصف الثاني 2016 رأس المال الحالي 4571.4 مليون درهم عدد الأسهم الحالي 4571.4 مليون سهم القيمة الاسمية 1 درهم النسبة المقترحة 21 % ما يعادل (21 فلسا لكل سهم) إجمالي الأرباح المقترحة 960 مليون درهم الأرباح النقدية عن كامل العام 2016 نسبة التوزيع 34 %( ما يعادل 34 فلسا لكل سهم) إجمالي الأرباح الموزعة 1554.3 مليون درهم