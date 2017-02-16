مجلس إدارة “دو” يوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 21 %

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أوصى مجلس الإدارة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” المنعقد أمس الموافق 15 فبراير 2016، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 21 % (ما يعادل 21 فلسا للسهم) من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية عن النصف الثاني 2016

رأس المال الحالي

4571.4 مليون درهم

عدد الأسهم الحالي

4571.4 مليون سهم

القيمة الاسمية

1 درهم

النسبة المقترحة

 21 % ما يعادل (21 فلسا لكل سهم)

إجمالي الأرباح المقترحة

960  مليون درهم

الأرباح النقدية عن  كامل العام 2016

نسبة التوزيع

34 %( ما يعادل 34 فلسا لكل سهم)

إجمالي الأرباح  الموزعة

1554.3 مليون درهم

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Tags:#أرباحتوصيةدو
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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