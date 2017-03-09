مجلس إدارة “دبي للاستثمار” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 %

أوصى مجلس الإدارة لشركة “دبي للاستثمار”، المنعقد أمس الموافق 8 مارس 2017، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 %، وأسهم منحة بنسبة 5 % من رأس المال عن عام 2016، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 4252.02 مليون درهم، كما يوضح الجدول التالي:
أسهم المنحة
رأس المال الحالي
4049.54 مليون درهم
عدد الأسهم الحالي
4049.54 مليون سهم
القيمة الاسمية
1 درهم
النسبة المقترحة
5 %( ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم)
رأس المال بعد الزيادة
4252.02 مليون درهم
عدد الأسهم بعد الزيادة
4252.02 مليون سهم
الأرباح النقدية
النسبة المقترحة
10 %(ما يعادل 10 فلوس للسهم)
إجمالي الأرباح المقترحة
404.95 مليون درهم
تاريخ انعقاد الجمعية
10 أبريل 2017
كما تم الموافقة على قرار زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية في 10 أبريل المقبل، وكذا هيئة الأوراق المالية والسلع عليه.