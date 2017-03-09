مجلس إدارة “دبي للاستثمار” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 %

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أوصى مجلس الإدارة لشركة “دبي للاستثمار”، المنعقد أمس الموافق 8 مارس 2017، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 %، وأسهم منحة بنسبة 5 % من رأس المال عن عام 2016، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 4252.02 مليون درهم، كما يوضح الجدول التالي:

أسهم المنحة

رأس المال الحالي

4049.54 مليون درهم

عدد الأسهم الحالي

4049.54 مليون سهم

القيمة الاسمية

1 درهم

النسبة المقترحة

5  %( ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم)

رأس المال بعد الزيادة

4252.02 مليون درهم

عدد الأسهم بعد الزيادة

4252.02 مليون سهم

الأرباح النقدية

النسبة المقترحة

10 %(ما يعادل 10 فلوس للسهم)

إجمالي الأرباح المقترحة

404.95 مليون درهم

تاريخ انعقاد الجمعية

10 أبريل 2017

كما تم الموافقة على قرار زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية في 10 أبريل المقبل، وكذا هيئة الأوراق المالية والسلع عليه.
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Tags:#أرباحتوزيعدبي للاستثمار
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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