مجلس إدارة “دبي للاستثمار” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 %

أوصى مجلس الإدارة لشركة “دبي للاستثمار”، المنعقد أمس الموافق 8 مارس 2017، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 %، وأسهم منحة بنسبة 5 % من رأس المال عن عام 2016، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 4252.02 مليون درهم، كما يوضح الجدول التالي:

أسهم المنحة رأس المال الحالي 4049.54 مليون درهم عدد الأسهم الحالي 4049.54 مليون سهم القيمة الاسمية 1 درهم النسبة المقترحة 5 %( ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم) رأس المال بعد الزيادة 4252.02 مليون درهم عدد الأسهم بعد الزيادة 4252.02 مليون سهم الأرباح النقدية النسبة المقترحة 10 %(ما يعادل 10 فلوس للسهم) إجمالي الأرباح المقترحة 404.95 مليون درهم تاريخ انعقاد الجمعية 10 أبريل 2017

كما تم الموافقة على قرار زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية في 10 أبريل المقبل، وكذا هيئة الأوراق المالية والسلع عليه.