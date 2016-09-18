مجلس إدارة “دانة غاز” يجتمع في 21 سبتمبر

أعلنت شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي المالي، أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2016، وذلك في مكتب الشركة الرئيسي في الشارقة.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن مجلس إدارتها سيناقش خلال الاجتماع سير عمليات ومشاريع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وإقليم كردستان العراق.

وأضافت الشركة أنه سيتم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة تقارير عدة حول نشاطات التمويل، وخطة شراء الشركة لأسهمها، وسير إجراءات قضايا التحكيم، والنظام الأساسي المعدل، إضافة إلى تقرير حول سير مشروع الزوراء البحري.

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