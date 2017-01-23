مجلس إدارة “بنك الكويت الوطني” يوصي بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 %

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أوصى مجلس إدارة “بنك الكويت الوطني” الذي يعتبر أكبر وأقدم البنوك في دولة الكويت، بتوزيع أسهم منحة بواقع 5 % وأرباح نقدية بنسبة 30 % ومن رأس المال المدفوع عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

(أسهم منحة)

رأس المال الحالي

563.57مليون د.ك

عدد الأسهم

5635.7 مليون سهم

نسبة الزيادة

5 % ( 5 أسهم لكل 100 سهم )

رأس المال بعد الزيادة

591.75 مليون د.ك

عدد الأسهم الجديد

5917.75 مليون سهم

(الأرباح النقدية للمساهمين)

رأس المال الحالي

563.57 مليون د.ك

إجمالي الأرباح الموزعة

169.07مليون د.ك

نسبة التوزيع

30 % ( 30 فلسا لكل سهم )

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Tags:أسهمبنك الكويت الوطنيبنوك
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امل صبرى

امل صبرى

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