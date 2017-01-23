مجلس إدارة “بنك الكويت الوطني” يوصي بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 %

أوصى مجلس إدارة “بنك الكويت الوطني” الذي يعتبر أكبر وأقدم البنوك في دولة الكويت، بتوزيع أسهم منحة بواقع 5 % وأرباح نقدية بنسبة 30 % ومن رأس المال المدفوع عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

(أسهم منحة) رأس المال الحالي 563.57مليون د.ك عدد الأسهم 5635.7 مليون سهم نسبة الزيادة 5 % ( 5 أسهم لكل 100 سهم ) رأس المال بعد الزيادة 591.75 مليون د.ك عدد الأسهم الجديد 5917.75 مليون سهم (الأرباح النقدية للمساهمين) رأس المال الحالي 563.57 مليون د.ك إجمالي الأرباح الموزعة 169.07مليون د.ك نسبة التوزيع 30 % ( 30 فلسا لكل سهم )