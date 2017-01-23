مجلس إدارة “بنك الكويت الوطني” يوصي بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 %

أوصى مجلس إدارة “بنك الكويت الوطني” الذي يعتبر أكبر وأقدم البنوك في دولة الكويت، بتوزيع أسهم منحة بواقع 5 % وأرباح نقدية بنسبة 30 % ومن رأس المال المدفوع عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
(أسهم منحة)
رأس المال الحالي
563.57مليون د.ك
عدد الأسهم
5635.7 مليون سهم
نسبة الزيادة
5 % ( 5 أسهم لكل 100 سهم )
رأس المال بعد الزيادة
591.75 مليون د.ك
عدد الأسهم الجديد
5917.75 مليون سهم
(الأرباح النقدية للمساهمين)
رأس المال الحالي
563.57 مليون د.ك
إجمالي الأرباح الموزعة
169.07مليون د.ك
نسبة التوزيع
30 % ( 30 فلسا لكل سهم )