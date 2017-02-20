مجلس إدارة “بنك الاستثمار” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5 %

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أوصى مجلس الإدارة لـ”بنك الاستثمار”، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8.5 % من رأس المال عن عام 2016،  كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية

رأس المال الحالي

1588.13 مليون درهم

عدد الأسهم الحالي

1588.13 مليون سهم

القيمة الاسمية

1 درهم

النسبة المقترحة

8.5 %(ما يعادل 8.5  فلس للسهم)

إجمالي الأرباح المقترحة

134.99 مليون درهم

تاريخ انعقاد الجمعية

19 مارس 2017

تمت موافقة المصرف المركزي على توزيع أرباح نقدية بنسبة  7.5 % من رأس المال عن عام 2016، وطلب مجلس الإدارة من المدير العام التواصل مع المصرف المركزي للنظر مجددا بطلب الموافقة على رفع نسبة التوزيع النقدي إلى 8.5 % من رأس المال.
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Tags:#أرباحبنك الاستثماربنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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