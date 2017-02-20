مجلس إدارة “بنك الاستثمار” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5 %

أوصى مجلس الإدارة لـ”بنك الاستثمار”، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8.5 % من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
الأرباح النقدية
رأس المال الحالي
1588.13 مليون درهم
عدد الأسهم الحالي
1588.13 مليون سهم
القيمة الاسمية
1 درهم
النسبة المقترحة
8.5 %(ما يعادل 8.5 فلس للسهم)
إجمالي الأرباح المقترحة
134.99 مليون درهم
تاريخ انعقاد الجمعية
19 مارس 2017
تمت موافقة المصرف المركزي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5 % من رأس المال عن عام 2016، وطلب مجلس الإدارة من المدير العام التواصل مع المصرف المركزي للنظر مجددا بطلب الموافقة على رفع نسبة التوزيع النقدي إلى 8.5 % من رأس المال.