مجلس إدارة “بنك الاستثمار” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5 %

أوصى مجلس الإدارة لـ”بنك الاستثمار”، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8.5 % من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية رأس المال الحالي 1588.13 مليون درهم عدد الأسهم الحالي 1588.13 مليون سهم القيمة الاسمية 1 درهم النسبة المقترحة 8.5 %(ما يعادل 8.5 فلس للسهم) إجمالي الأرباح المقترحة 134.99 مليون درهم تاريخ انعقاد الجمعية 19 مارس 2017

تمت موافقة المصرف المركزي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5 % من رأس المال عن عام 2016، وطلب مجلس الإدارة من المدير العام التواصل مع المصرف المركزي للنظر مجددا بطلب الموافقة على رفع نسبة التوزيع النقدي إلى 8.5 % من رأس المال.