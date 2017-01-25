مجلس إدارة ”بنك أبوظبي الوطني” يجتمع 31 يناير القادم

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أعلن “بنك أبوظبي الوطني” المدرجة أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة سيكون يوم الثلاثاء 31 يناير القادم على الساعة 10 صباحا في المقر الرئيسي للبنك.

وأضاف البنك في بيان له على سوق أبوظبي اليوم، أن مجلس الإدارة سيحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية المزمع انعقادها في 28 فبراير القادم للموافقة على بنود محضر الاجتماع بما في ذلك الاقتراح الخاص بتوزيع الأرباح.

كما سيراجع مجلس الإدارة خلال اجتماعه القادم نتائج وأداء البنك عن الربع الأخير من عام 2016 والنتائج المالية الكاملة للعام 2016، إلى جانب الموافقة على مقترح لإجراءات دين جديدة وتعديل بعض برامج التمويل القائمة حاليا.

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Tags:اجتماعبنك أبوظبي الوطنيمناقشة
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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