مجلس إدارة “المتحدة للتمويل” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 %

أوصى مجلس الإدارة لشركة “المتحدة للتمويل” خلال اجتماعه المنعقد أمس الموافق 29 يناير 2017، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 %(ما يعادل 10 بيسات لكل سهم)، وأسهم منحة بنسبة 5 % من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

أسهم المنحة رأس المال الحالي 32.63 مليون ريال عدد الأسهم الحالي 326.34 مليون سهم النسبة المقترحة 5 % ( ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم ) رأس المال بعد الزيادة 34.26 مليون ريال عدد الأسهم بعد الزيادة 342.62 مليون سهم الأرباح النقدية النسبة المقترحة 10 % ( ما يعادل 10 بيسات لكل سهم ) إجمالي الأرباح المقترحة 3.26 مليون ريال