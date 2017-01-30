مجلس إدارة “المتحدة للتمويل” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 %

أوصى مجلس الإدارة لشركة “المتحدة للتمويل” خلال اجتماعه المنعقد أمس الموافق 29 يناير 2017، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 %(ما يعادل 10 بيسات لكل سهم)، وأسهم منحة بنسبة 5 % من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
أسهم المنحة
رأس المال الحالي
32.63 مليون ريال
عدد الأسهم الحالي
326.34 مليون سهم
النسبة المقترحة
5 % ( ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم )
رأس المال بعد الزيادة
34.26 مليون ريال
عدد الأسهم بعد الزيادة
342.62 مليون سهم
الأرباح النقدية
النسبة المقترحة
10 % ( ما يعادل 10 بيسات لكل سهم )
إجمالي الأرباح المقترحة
3.26 مليون ريال