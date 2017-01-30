مجلس إدارة “المتحدة للتمويل” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 %

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أوصى مجلس الإدارة لشركة “المتحدة للتمويل” خلال اجتماعه المنعقد  أمس الموافق 29 يناير 2017، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 %(ما يعادل 10 بيسات لكل سهم)، وأسهم منحة بنسبة 5 %  من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

 أسهم المنحة

رأس المال الحالي

32.63 مليون ريال

عدد الأسهم الحالي

326.34 مليون سهم

النسبة المقترحة

5 % ( ما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم )

رأس المال بعد الزيادة

34.26 مليون ريال

عدد الأسهم بعد الزيادة

342.62 مليون سهم

 الأرباح النقدية   

النسبة المقترحة

10 % ( ما يعادل 10 بيسات لكل سهم )

إجمالي الأرباح المقترحة

3.26 مليون ريال

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Tags:#أرباحالمتحدة للتمويلتوزيع
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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