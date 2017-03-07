مجلس إدارة “الشارقة للتامين” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7 %

أوصى مجلس الإدارة لشركة “الشارقة للتأمين”، المنعقد أمس الموافق 6 مارس 2017، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7 % من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

وتم قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ عبيد غانم المطيوعي وتم تعيين أحمد سالم الحوسني بدلا منه، وعرض ذلك القرار على الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليه.

كما أقر المجلس تعيين السيد /أحمد سالم الحوسني عضوا منتدبا للشركة، وعرض ذلك القرار على الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليه.