مجلس إدارة “الشارقة للتامين” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7 %

أوصى مجلس الإدارة لشركة “الشارقة للتأمين”، المنعقد أمس الموافق 6 مارس 2017، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7 % من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
الأرباح النقدية
رأس المال الحالي
137.5 مليون درهم
عدد الأسهم الحالي
137.5 مليون سهم
القيمة الاسمية
1 درهم
النسبة المقترحة
7 %(ما يعادل 7 فلوس للسهم)
إجمالي الأرباح المقترحة
9.63 مليون درهم
تاريخ انعقاد الجمعية
27 مارس 2017
وتم قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ عبيد غانم المطيوعي وتم تعيين أحمد سالم الحوسني بدلا منه، وعرض ذلك القرار على الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليه.
كما أقر المجلس تعيين السيد /أحمد سالم الحوسني عضوا منتدبا للشركة، وعرض ذلك القرار على الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليه.