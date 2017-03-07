مجلس إدارة “الشارقة للتامين” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7 %

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أوصى مجلس الإدارة لشركة “الشارقة للتأمين”، المنعقد أمس الموافق 6 مارس 2017، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7 % من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية

رأس المال الحالي

137.5 مليون درهم

عدد الأسهم الحالي

137.5 مليون سهم

القيمة الاسمية

1 درهم

النسبة المقترحة

7 %(ما يعادل 7  فلوس للسهم)

إجمالي الأرباح المقترحة

9.63 مليون درهم

تاريخ انعقاد الجمعية

27 مارس 2017

وتم قبول استقالة عضو مجلس الإدارة السيد/ عبيد غانم المطيوعي وتم تعيين أحمد سالم الحوسني بدلا منه، وعرض  ذلك القرار على الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليه.

كما أقر المجلس تعيين السيد /أحمد سالم الحوسني  عضوا منتدبا للشركة، وعرض  ذلك القرار على الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليه.

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Tags:أ{باحالشارقة للتامينتوصية
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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