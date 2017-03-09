مجلس إدارة “الاتصالات ” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 %

أوصى مجلس الإدارة لشركة “مجموعة الإمارات للاتصالات” المنعقد اليوم الموافق 8 مارس 2017، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40 %(ما يعادل 40 فلسا للسهم) من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية عن النصف الثاني 2016 رأس المال الحالي 8696.75 مليون درهم عدد الأسهم الحالي 8696.75 مليون سهم القيمة الاسمية 1 درهم النسبة المقترحة 40% ما يعادل (40 فلسا لكل سهم) إجمالي الأرباح المقترحة 3477.2 مليون درهم تاريخ انعقاد الجمعية 9 إبريل 2017 الأرباح النقدية لكامل العام نسبة التوزيع 80 % (ما يعادل 80 فلسا للسهم) إجمالي الأرباح الموزعة 6954.4 مليون درهم

كما أوصى مجلس الإدارة بمنح الموظفين أسهما في الشركة ضمن برنامج تحفيز الموظفين من خلال إصدار 7 ملايين سهم، وزيادة رأس المال المدفوع بـ 7 ملايين درهم للوفاء بالمتطلبات المالية لبرنامج تحفيز الموظفين.