مجلس إدارة “الاتصالات ” يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 %

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أوصى مجلس الإدارة لشركة “مجموعة الإمارات للاتصالات” المنعقد اليوم الموافق 8 مارس 2017، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40 %(ما يعادل 40 فلسا للسهم) من رأس المال عن النصف الثاني من عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية عن النصف الثاني 2016

رأس المال الحالي

8696.75 مليون درهم

عدد الأسهم الحالي

8696.75 مليون سهم

القيمة الاسمية

1 درهم

النسبة المقترحة

 40% ما يعادل (40 فلسا لكل سهم)

إجمالي الأرباح المقترحة

3477.2 مليون درهم

تاريخ انعقاد الجمعية

9 إبريل 2017

الأرباح النقدية لكامل العام

نسبة التوزيع

80 % (ما يعادل 80 فلسا للسهم)

إجمالي الأرباح الموزعة

6954.4 مليون درهم

كما أوصى مجلس الإدارة بمنح الموظفين أسهما في الشركة ضمن برنامج تحفيز الموظفين من خلال إصدار 7 ملايين سهم، وزيادة رأس المال المدفوع بـ 7 ملايين درهم للوفاء بالمتطلبات المالية لبرنامج تحفيز الموظفين.

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Tags:#أرباحالاتصالاتتوزيع
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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