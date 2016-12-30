“مترو إكسبو” يتصدر عقود الإنشاءات في الخليج لعام 2016

تصدر عقد مشروع وصلة مترو دبي قائمة عقود لعام 2016 الخاصة بعقود الإنشاءات التي تزيد قيمتها على مليار دولار.

وتبلغ قيمة العقد الذي منحته هيئة الطرق والمواصلات في دبي لائتلاف بقيادة «أكيونا» الإسبانية 2.9 مليار دولار (10.6 مليار درهم).

وسوف تقدم شركة «ألستوم» بموجب العقد 50 قطاراً، منها 15 قطاراً مخصصاً لخط إكسبو 2020، والباقي تسير على خطوط المترو الحالية.

وجاء عقد مشروع إنشاء محطة تسييل واردات الغاز الكويتية التابعة لشركة نفط الكويت في المرتبة الثانية، وعقد توسعة مصهر ألمنيوم البحرين في المرتبة الثالثة.

وتراجعت عدد العقود التي تزيد قيمتها على مليار دولار في دول الخليج خلال عام 2016 ليصل إلى تسعة عقود فقط مقارنة مع 25 عقداً عام 2015، و18.5 عقد متوسط العدد خلال السنوات العشر الماضية.