مبيعات المنازل في هونج كونج تصل لأعلى مستوياتها في 14 شهرًا

ارتفعت مبيعات المنازل في هونج كونج لأعلى مستوياتها في 14 شهرًا على الأقل، مع بيع شركات التطوير العقاري المزيد من الوحدات الجديدة وتحسن المعنويات استجابة لاستقرار الأسعار.

ووصل عدد المنازل المباعة إلى 5821 وحدة في أغسطس/آب، بقيمة 40.6 مليار دولار هونج كونج “حوالي 5.2 مليار دولار”، مرتفعًا من 4243 وحدة في يوليو/تموز بقيمة 29.7 مليار دولار هونج كونج.

وارتفع طلب المشتريين ببطء منذ تراجع مبيعات المنازل إلى أدنى مستوياتها في خمسة وعشرين عامًا عند 1807 وحدات في فبراير/شباط، بدعم من خصومات وصلت إلى 18% قدمتها شركات التطوير العقاري في هونج كونج.

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