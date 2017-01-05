مبيعات السيارات الجديدة في اليابان ترتفع بأكثر من 10%

قالت رابطة تجار السيارات في اليابان، إن المبيعات المحلية من السيارات والشاحنات والحافلات الجديدة ارتفعت بنسبة 10.8% خلال ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الرابطة الخميس، بلغ إجمالي مبيعات المركبات في السوق المحلي 264.9 ألف وحدة خلال الشهر المنصرم.

من ناحية أخرى، كشفت رابطة تجار المركبات الخفيفة والدراجات النارية عن ارتفاع مبيعات السيارات الصغيرة ذات المحرك سعة “660 سي سي” بنسبة 1.7% إلى 132.5 ألف وحدة خلال عام 2016.

وتقاس مبيعات السيارات في اليابان عبر معدلات تسجيل المركبات الجديدة لدى السلطات، ويتم تتبعها من قبل خبراء الاقتصاد نظراً لكونها أول بيان شهري حول الإنفاق الاستهلاكي في البلاد.