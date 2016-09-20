“مبادلة” تدرس إنشاء صندوق استثماري جديد

قالت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة، إن شركة “مبادلة” الإماراتية تدرس عدة خيارات كجزء من إنشاء صندوق استثماري جديد، قد تشمل نقل بعض الأسهم في محفظتها الاستثمارية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار.

وأوضحت المصادر أن الشركة تعمل مع مستشارين في شركة “كمبل لويتينز وشركاه” لبحث البدائل المحتملة بالنسبة لمحفظتها، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الاَن.

وقال بريان لوت المتحدث الرسمي باسم “مبادلة” -حسبما نقلت “بلومبيرغ”- إن الشركة تبحث إنشاء صندوق استثماري جديد يشارك مع آخرين في صفقات الأسهم الخاصة، مبينا أن الشركة تجري محادثات مع عدد من الشركاء العالميين لبحث فكرة الانضمام إلى الصندوق الجديد.

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