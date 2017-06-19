“مبادلة” تجري مفاوضات لشراء حصة في مجموعة “فايسروي” الفندقية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن صندوق مبادلة الحكومي في الإمارات العربية المتحدة يجري مفاوضات مع وزارة العدل الأمريكية لشراء الحصة الباقية في مجموعة فايسروي الفندقية من جو لو وهو ممول يقول الادعاء إنه مرتبط بفضيحة الفساد في صندوق وان إم.دي.بي الماليزي. وقالت الصحيفة أمس الأحد نقلا عن شخص مطلع على الأمر إن مبادلة تأمل بأن تنتهي من صفقة شراء 50 بالمئة من فايسروي، التي تتطلب موافقة وزارة العدل الأمريكية، “في غضون أيام”. وأضافت الصحيفة أن الصندوق ومقره أبوظبي يمتلك 50 في المئة بالفعل من المجموعة الفندقية، التي تملك أكثر من عشرة فنادق في أنحاء العالم، والباقي ملك لو ووحدات تابعة اشترت حقوقا متعلقة بالمجموعة وحصصا فيها بأموال من الصندوق الماليزي.

وأقامت وزارة العدل الامريكية دعوى يوم الخميس الماضي للمطالبة باسترداد 540 مليون دولار سرقت من صندوق وان إم.دي.بي وهو أحدث إجراء قانوني مرتبط بمزاعم تورط الصندوق في غسيل أموال ليصل إجمالي المبالغ التي تطالب بها وزارة العدل الأمريكية إلى ما يربو على 1.7 مليار دولار.

وتقول الوزارة إن مسؤولين كبارا في الصندوق وأعوانا لهم استولوا علي أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق الذي أسسه رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق في عام 2009.

وقالت الصحيفة إن حصيلة الصفقة، إذا وافق عليها لو، ستودع في حساب جمدته وزارة العدل.

واتهمت السلطات الأمريكية في دعاوى مدنية لو بغسل أكثر من 400 مليون دولار سرقت من الصندوق الماليزي من خلال حساب في الولايات المتحدة. ولم توجه أي اتهامات لرجل الأعمال الماليزي.

وامتنعت فايسروي عن التعقيب بينما لم ترد وزارة العدل ومبادلة وشركة جاينول كابيتال في هونج كونج المملوكة لجو لو على رسائل إلكترونية لطلب التعقيب.

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