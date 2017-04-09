“مبادلة” تتوقع جمع أكثر من مليار دولار من شريحتي سندات

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قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الأحد إن صندوق مبادلة المملوك لحكومة أبوظبي سيجمع ما يزيد على مليار دولار من طرح سندات دولارية على شريحتين.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن تكون شريحتا الطرح، وإحداهما لأجل سبع سنوات والأخرى 12 عاما، بالحجم القياسي الذي غالبا ما يزيد على 500 مليون دولار.

وامتنع متحدث باسم مبادلة عن التعقيب.

يتولي ترتيب الطرح وإدارة الدفاتر باركليز واتش.اس.بي.سي وناتكسيس وبنك أبوظبي الوطني واس.ام.بي.سي نيكو وستاندرد تشارترد.

وقال الصمرفيون إن مبادلة بدات التسويق المسبق للطرح للمستثمرين المحتملين يوم الجمعة ومن المتوقع تسعيره بحلول الحادي عشر من أبريل نيسان الجاري.

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Tags:أبوظبيسنداتمبادلة
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امل صبرى

امل صبرى

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