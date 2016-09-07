“مبادلة” تتوقع المزيد من الاندماجات في أبوظبي

توقع خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة مبادلة للتنمية، اكتمال عملية الاندماج مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبك) بين الشركتين في الربع الأخير من العام الجاري، أو الربع الأول من 2017. كما توقع مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في الإمارة.

وأكد أن عملية الاندماج سينتج عنها كيان استثماري اقتصادي عملاق في عدد من القطاعات بأصول تبلغ 460 مليار درهم أي نحو 125 مليار دولار.

وقال : إن (مبادلة) خلقت بهدف التنوع الاقتصادي والاستثمار دائماً في مجالات جديدة تخلق فرص عمل هنا في الإمارات وندخل حول العالم في مجالات استثمارية جديدة.

وقال المبارك ليس هناك شك في أن 2015 كانت سنة صعبة وفيها تقلبات كثيرة، كما أن 2016 في تقديري كذلك سنة صعبة، وأنظر إلى 2017 بالنظرة نفسها، قد يكون هناك بعض من التحسن، لكن الوضع الاقتصادي يتطلب الحذر والحكمة في التعامل ويتطلب نظرة مستقبلية في إدارة الاستثمار، ونحن في مبادلة تعاملنا مع عامي 2015 و2016 بهذه النظرة.

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