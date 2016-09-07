“مالية دبي” تختتم تدريب الجهات الحكومية على نظام التخطيط المالي

أنهت دائرة المالية بحكومة دبي مرحلة تدريب الجهات الحكومية على استخدام نظام التخطيط المالي الذكي الخاص بإعداد الموازنات.

وأعلنت الدائرة انها أتمت تدريب نحو 600 موظف معني بإعداد الموازنات في 31 جهة حكومية على العمل بنظام “هايبيريون” البرمجي الخاص بعمليات التخطيط المالي وإعداد الموازنات وإن هؤلاء خضعوا لنحو سبعة آلاف ساعة تدريبية متخصصة في إطار برنامج استغرق العمل فيه نحو ثلاثة أشهر وشهد انعقاد 50 جلسة تدريبية.

وأشاد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي بالجهود الكبيرة التي بذلها قطاع الموازنة والتخطيط المالي بالدائرة في إتمام عملية التدريب مقدما الشكر للدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية على تعاونها التام واهتمامها بحصول موظفيها على التدريب اللازم لتفعيل النظام الجديد وبدء تطبيقه الشامل هذا العام لإعداد موازنة العام 2017 .

وقال ” سعينا في ضوء خطة دبي 2021 إلى استكمال تدريب 31 جهة حكومية خلال فترة قياسية وشكلت التوجيهات السامية والمتابعة الحثيثة من قيادتنا الرشيدة أكبر حافز لنا وللجهات الحكومية على إنجاح مرحلة التدريب التي نظمت وفق أرفع المعايير المحلية والعالمية في مجال التدريب المتخصص على إعداد الموازنات باستخدام أحدث النظم الذكية في العالم”.

من جانبه قال عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط المالي في دائرة المالية ان نظام التخطيط المالي الذكي الجديد الذي يعتمد في أساسه البرمجي على نظام “هايبيريون” يقوم بتمكين الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية من إعداد الموازنات الحكومية طبقا للإجراءات المعدلة والنماذج المستحدثة تمهيدا للتحول إلى موازنة البرامج والأداء وربط خطتها الاستراتيجية مع خطة دبي الاقتصادية والمالية ما يوسع آفاق الكفاءة المالية والإنفاق الرشيد للمال العام ويؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة .

وأضاف ان الانتهاء من مرحلة التدريب يؤذن ببداية قوية لتطبيق النظام في الجهات الحكومية المعنية موضحا أنه يجري حاليا استكمال تطبيق النظام في الجهات الحكومية لتكتمل جميع جوانبه مع نهاية العام 2017 .

وأشاد مسؤولون رفيعو المستوى في جهات حكومية شاركت في مرحلة التدريب على نظام التخطيط المالي الذكي بالجهود التي بذلتها دائرة المالية في إنجاح عملية تدريب موظفي الموازنات والموارد البشرية وغيرهم لدى تلك الجهات لافتين إلى أهمية النظام الجديد في إحداث القفزة النوعية المأمولة في إمارة دبي على مستوى العمل الحكومي الذكي.

وأعرب حسين ناصر لوتاه المدير العام لبلدية دبي عن سروره باستكمال تدريب موظفي البلدية على نظام التخطيط المالي الذكي مؤكدا جاهزيتهم واستعدادهم لإعداد الموازنات وتقديمها إلى دائرة المالية عبر نظام “هايبيريون” الذكي.. ولفت إلى أن 35 موظفا من البلدية انخرطوا في التدريب الذي نظمته دائرة المالية كي يكون للبلدية دور حيوي تلعبه في تعزيز مبدأ الإنفاق الحكومي الرشيد .

من جانبه أكد العميد سيف محمد بن عابد مدير الإدارة العامة للمالية بالقيادة العامة لشرطة دبي أن 111 متدربا من موظفي الشرطة شاركوا في التدريب على نظام التخطيط المالي الذكي لإعداد الموازنات في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على اتباع نظم مبتكرة ومواكبة لأحدث التطورات التقنية الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي الذكي لإمارة دبي.

كما شارك في التدريب 60 موظفا من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التي أكد مديرها التنفيذي خليفة حسن الداري حرص المؤسسة على التعاون مع دائرة المالية في مجال التخطيط المالي الذكي لإعداد الموازنات .

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