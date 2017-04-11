“ماركة” تفتتح فرعاً جديداً لمطعم ريم البوادي

افتتحت شركة ماركة المدرجة في سوق دبي المالي فرعاً جديداً لمطعم ريم البوادي في دلما مول بأبوظبي، لافتة إلى أن هذا الفرع يعد الفرع الأول للمطعم في الإمارة.

ويمتد المطعم على مساحة 4.920 قدم مربعة، وتبلغ طاقته الإجمالية 243 مقعداً حيث يوجد فيه 111 مقعدا في الداخل، و132 مقعدا في المساحة الخارجية، ويضم المطعم شاشات تلفزيونية وأجهزة عرض كبيرة لمشاهدة المباريات العالمية.

وأشار خالد المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ماركة إلى أنه من المقرر افتتاح فرعين آخرين لريم البوادي في دبي، مضيفاً أن الأول سيكون في فندق “جميرا كريك سايد”، والثاني في “أفنيوز مول” في موتور سيتي.