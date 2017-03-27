ماركة تفتتح أول بوتيك حصري لعلامة “شيسيدو” في المنطقة

– أعلنت ماركة أول شركة مساهمة عامة تركز أنشطتها على قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن الدخول في علاقة شراكة استراتيجية مع علامة “شيسيدو” التجارية اليابانية الرائدة في مجال العناية بالجمال، وشهدت هذه الشراكة إطلاق أول متجر يحمل اسمها على مستوى المنطقة، في “سيتي ووك بوليفارد” في مارس 2017.

وتفتخر “شيسيدو” بمجموعة متنوعة من منتجات التجميل التي تشمل العناية بالبشرة، ومنتجات الوقاية من بالشمس والماكياج والعطور للرجال والنساء. وعند تصور مستقبل الجمال، فإن الصورة العالمية الحقيقية تبرز شيسيدو كعلامة مثالية للنساء والرجال في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر إطلاق “شيسيدو بيوتي بوتيك” مبادرة رائدة، حيث سيكون أول استوديو يعرض منتجات هذه العلامة في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونه أول تجربة لشركة ماركة في قطاع العناية بالبشرة والجمال. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة سوقًا مهمًا جدًا للشركات مثل ماركة القابضة، ما يجعل من شراكتها مع “شيسيدو” نتيجة طبيعية.

وتنشط ماركة ضمن قطاع التجزئة سريع النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تأسست الشركة التي تتخذ من دبي مقراً رئيسيا لها برأسمال قدره 500 مليون درهم إماراتي. وتعد ماركة مشغلاً للتجزئة يستهدف الشرائح المتوسطة والفاخرة في قطاعات التجزئة الرياضية، الأزياء والضيافة. وقد عملت الشركة منذ تأسيسها في عام 2014 على إبرام اتفاقيات شراكة مع علامات تجارية دولية رائدة في مجالات التجزئة والضيافة، وهي تعمل على تنفيذ استراتيجية نمو طموحة تستند إلى مزيج من عمليات التملك واتفاقيات الامتيازات ومفاهيم التجزئة الفريدة.

وتلتزم ماركة بتوفير قيمة متميزة لعملائها من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة بكلفة مناسبة، بما يساهم بالتالي في خلق قيمة لمساهميها وخدمة المجتمعات التي تنشط فيها.